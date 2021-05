Criança de 2 anos é socorrida pela PMDF após ingerir soda cáustica

EH Edis Henrique Peres

Policiais militares do Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque) prestou socorro a uma criança de 2 anos que bebeu soda cáustica, por volta das 18h, desta segunda-feira (24/5). A equipe patrulhava a região do assentamento 26 de Setembro, em Taguatinga, quando os pais pediram ajuda.

Segundo o relato dos agentes, o casal abordou os policiais com a criança nos braços. Os pais contaram que o filho havia bebido soda cáustica e por isso pediam ajuda. Devido à gravidade do caso e ao horário de pico no trânsito, os agentes levaram a família na viatura para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

O Centro de Operações Policiais Militares (Copom) coordenou viaturas para liberar o trânsito para que a equipe que prestava socorro à criança pudesse chegar mais rápido no HRT. A criança apresentava sinais de queimaduras na boca, mas estava consciente. O menino está em atendimento médico, mas segundo a PMDF, sem risco de vida.