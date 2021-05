Dengue: DF notifica cinco mortes de moradores de Ceilândia e Planaltina

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Thierry Roux/AFP - 23/12/05)

De acordo com o 18° Boletim Epidemiológico de 2021, divulgado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), a dengue já matou cinco pessoas na capital do país. A doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti tem 5.629 casos prováveis notificados, sendo 61 casos com sinais de alarme e sete casos graves.

A capital Federal também registrou cinco mortes, sendo três moradores de Ceilândia e dois de Planaltina. Contudo, de acordo com a pasta, o número de casos apresenta queda de 81,5% em relação ao número de casos prováveis notificados no mesmo período de 2020: 30.467.

Das regiões administrativas do DF, Planaltina é a RA com o maior número de casos prováveis da doença (1.255), seguido por Ceilândia (569), Sobradinho 1 (557), Sobradinho 2 (438), Paranoá (277) e São Sebastião (263). Até o momento, a taxa de incidência de dengue na capital Federal está em 184.40 casos por 100 mil habitantes.

Em relação ao zika e ao chikungunya, doenças também transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, os casos também estão em queda se comparados a 2020. Foram notificados, até 17 de abril, 28 casos prováveis de chikungunya, o que representa uma diminuição de 15,2% em relação ao mesmo período de 2020. Já o Zika, foram sete casos prováveis, número 72% menor que os dos casos notificados, no mesmo período, do ano passado.

Fique atento aos sintomas da dengue



Febre alta

Dor de cabeça e no corpo



Dor atrás dos olhos



Fraqueza



Falta de apetite



Náuseas/Vômitos



Manchas pelo corpo e coceira

Sinais de gravidade



Dor abdominal intensa e contínua



Tonturas e desmaios



Sangramentos de gengiva, nariz ou outras hemorragias

Prevenção

Não existem medicamentos contra o vírus da dengue, por isso, a medida mais efetiva é eliminar as condições de reprodução do mosquito. Confira as dicas:

Retire galhos e folhas das calhas



Guarde os pneus em locais cobertos



Mantenha em dia a manutenção das piscinas



Garrafas devem estar guardadas e viradas com a boca para baixo



Mantenha lajes sempre limpas



Tampe os tonéis e caixa d’água



Os ralos sempre limpos e com telas de proteção



Preencha pratinhos de plantas com areia e lave-os uma vez por semana



Estique bem as lonas de proteção para evitar acúmulo de água



Mantenha latinhas com a boca para baixo



Limpe a bandeja do ar-condicionado



Feche bem os casos de lixo e coloque-os longe do alcance de animais

Fontes: Informações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e especialistas