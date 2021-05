Boate com 80 pessoas é interditada no DF e dono recebe multa de R$ 30 mil

CB Correio Braziliense

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) interditou, na madrugada desta segunda-feira (24/5), uma boate com aproximadamente 80 pessoas. Segundo as investigações, a casa de festas, localizada na quadra 39 do Setor Central do Gama, já havia recebido diversas visitas da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF (DF Legal). No entanto, segundo a PCDF, quando os agentes chegavam ao local, a porta da boate era trancada.

Os policiais entraram no local por volta de 0h e o responsável foi preso por descumprimento da medida sanitária, além de multado em R$ 30 mil por não pedir o uso de máscaras, promover aglomeração e vender bebidas alcoólicas. Isso porque, mesmo após as mudanças das medidas restritivas contra a crise sanitária causada pelo Sars-CoV-2 no DF, boates e casas noturnas seguem proibidas de funcionar.

De acordo com a PCDF, a boate ficará interditada por até 60 dias. O dono do estabelecimento assinou um termo em que se compromete a comparecer na delegacia quando necessário e foi liberado. A polícia também destacou que a festa acontecia no subsolo, e que era possível ver fios de eletricidade expostos.