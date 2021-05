Cozinheira encontra cobra dentro de alface em Catalão (GO)

CB Correio Braziliense

Mulher percebeu a serpente nas folhagens quando foi lavar a hortaliça - (crédito: Reprodução)

Uma cozinheira de uma hamburgueria encontrou, na noite do último domingo (23/5), uma cobra dentro de um pé de alface, em Catalão (GO). Segundo relatos, a hortaliça estava dentro de uma caixa que foi entregue por um dos fornecedores, mas ela só viu a serpente quando foi lavar as folhas da alface.

Quando percebeu que havia algo se mexendo na folhagem, ela jogou a hortaliça dentro da pia e se afastou. Segundo a mulher, depois do susto, ela ligou para o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência com dois militares para resgatar o animal.

A jararaca dormideira, com cerca de 30 centímetros, foi colocada em um recipiente com água e levada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Catalão.

Apesar do medo, a serpente não é venenosa: é um animal inofensivo que serve para controlar as pragas no meio ambiente. A Sibynomorphus mikanii, nome científico da serpente, se alimenta de lesmas, pequenos anfíbios e moluscos.