Covid-19: DF registra 899 novos casos e 17 mortes nas últimas 24h

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Fusion Medical Animation/Unsplash)

O Distrito Federal registrou, nas últimas 24h, 17 mortes por covid-19 e 899 novos casos da doença. Com isso, a capital federal já notificou, desde o começo da pandemia, 399.349 casos, sendo que 95,9% (382.892) pessoas se recuperaram e 8.483 (2,1%) morreram por causa do novo coronavírus.

Os dados são do Boletim Epidemiológico, divulgado nesta segunda-feira (24/5) pela Secretaria de Saúde do DF (SES-DF). Com as novas informações, a média móvel de casos dos últimos 7 dias está em 830, enquanto que a média móvel de mortes apresenta queda para 19,71.

A taxa de transmissão da covid-19 no DF também apresentou queda e voltou para 0,99. Considerando apenas os moradores do DF, as maiores incidências de casos confirmados são de pessoas entre 30 a 39 anos e 40 a 49 anos. A letalidade da doença na capital está em 2,2%.

Em relação ao número de infecções confirmadas do novo coronavírus, as maiores incidências por 100 mil habitantes foram notificadas em Sobradinho 1 (21.445,94), seguido por Lago Sul (20.501,32), Plano Piloto (16.523,82) e Sudoeste/Octogonal (15.402,29).

Confira a faixa etária das mortes devido a complicações da covid-19:

20 a 29: 1;

40 a 49: 2;

50 a 59: 4;

60 a 69: 4;

70 a 79: 2; e

80 ou mais: 4.

Comorbidades: