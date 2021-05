Resumo do Dia: Veja quais foram as notícias sobre a covid-19 no DF

CB Correio Braziliense

(crédito: AFP/JOEL SAGET)

Vacinação - O DF vacinou 19,5% do público alvo com a 1ª dose e 10,02% com as duas doses.

Vacina - O deve receber mais 88,5 mil vacinas até quinta-feira (27/5),, segundo o Ministério da Saúde.

Cepa indiana- Mesmo com teste negativo, a secretaria de Saúde continuará monitorando a cepa indiana no DF. A pasta investiga o caso de um passageiro que veio da Índia no mesmo voo no qual estava uma pessoa diagnosticada com a infecção. Ele está em isolamento e o primeiro teste deu negativo. O homem continuará em observação e passará por, ao menos, mais dois exames.

Hospitais - Restavam apenas três vagas de UTI para adultos na manhã desta terça (25/5) e a taxa de ocupação de leitos para esses pacientes subiu para 98,89%. O governador Ibaneis Rocha (MDB) inaugurou o Hospital de Campanha de Ceilândia, que tem 100 leitos de UCI e começou a receber pacientes nesta terça (25/5).