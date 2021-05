Fundação de Apoio à Pesquisa lança novo Manual de Prestação de Contas

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/FAP)

O novo Manual de Prestação de Contas da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF) está disponível para acesso dos usuários. O documento orienta sobre os procedimentos que devem ser seguidos para a utilização dos recursos financeiros recebidos durante a execução de projetos, bem como para a apresentação da prestação final de contas.

A Fundação esclarece que a sociedade demanda às instituições eficiência e transparência na aplicação dos recursos públicos, por isso a prestação de contas dos projetos, pesquisas, convênios e ações apoiados pela FAP deve ser apresentada não apenas à instituição, mas para a sociedade em geral.

O manual auxilia na preparação da prestação de contas e fornece os requisitos necessários para que sejam cumpridas todas as etapas e apresentados os documentos exigidos. A fundação pontua que esse é um mecanismo formal capaz de demonstrar que os investimentos do governo do DF (GDF) foram utilizados de acordo com os parâmetros da legislação vigente.

Para ter acesso ao manual basta ir na página oficial da FAP-DF, selecionar o menu “Institucional” e escolher “Políticas e manuais”. Também é possível acessar o manual diretamente por aqui.