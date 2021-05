CB Correio Braziliense

A SES-DF reforça o aviso para que os profissionais agendem atendimento e se vacinem o quanto antes para garantir a imunização contra a covid-19 - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Os profissionais de saúde do Distrito Federal com registro nos conselhos de classe ou atuantes na linha de frente no combate à pandemia da covid-19 têm até as 23h59 desta quarta-feira (26/5) para agendar a vacinação contra a doença. É necessário estar cadastrado no sistema da Secretaria de Saúde do DF (SES-DF). Confira abaixo lista com as categorias contempladas por essa etapa da imunização.

A Secretaria de Saúde reforça o aviso para que os profissionais agendem atendimento e se vacinem o quanto antes para garantir a imunização contra a covid-19. A pasta abriu 14,4 mil vagas de acordo com a disponibilidade de doses que o Distrito Federal recebeu do Ministério da Saúde e, até o momento, em torno de 6,3 mil profissionais aptos fizeram o agendamento, segundo a secretaria.

A pasta fez contato com os conselhos representativos para o envio da lista completa dos profissionais para filtrar quem ainda não foi contemplado com a vacinação. É necessário que a lista esteja completa e correta, pois, de acordo com a secretaria, em algumas listas foram encontradas inconsistências.

Dúvidas

Há relatos de profissionais de saúde que não estão conseguindo agendar a vacinação. Segundo a secretaria, isso ocorre porque os dados foram encaminhados com erro ou não foram repassados pelo respectivo conselho. Também pode haver alguma ação incorreta do usuário no sistema de agendamento.

Se o profissional não conseguir marcar a imunização, é necessário procurar a entidade responsável para obter informações sobre o envio de seus dados à pasta. A Saúde informa que existe, ainda, a possibilidade de abrir relato na Ouvidoria pelo site, relatando o problema e informando os dados cadastrais e de identificação. O prazo para resposta é de até 20 dias.

Grupos

O agendamento está disponível pelo site vacina.saude.df.gov.br para os profissionais de saúde cujos nomes constam nas listas elaboradas pelos conselhos de classe ou órgãos com profissionais atuantes na linha de frente do combate à pandemia.

Os documentos recebidos pela Secretaria de Saúde contam com os dados cadastrais de cada um dos beneficiados. As informações contidas na lista são de responsabilidade dos respectivos conselhos de classe, dos órgãos públicos ou das entidades representativas reconhecidas pela secretaria, não havendo a inclusão de cadastros individuais no sistema.

Categorias