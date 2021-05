Covid-19: DF Legal fiscalizou mais de 21.000 estabelecimentos no fim de semana

CB Correio Braziliense

Durante as operações, oito pessoas foram multadas pelo descumprimento do toque de recolher - (crédito: DF Legal/Divulgação)

A Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal) realizou 21.277 vistorias aos estabelecimentos comerciais do DF entre sexta-feira (21/5) e domingo, (23/5). Desse total, 1.329 locais sofreram abordagem por parte da equipe. A DF Legal fiscalizou o cumprimento de medidas de segurança contra a covid-19.

Pelo menos 18 estabelecimentos foram multados e outros 15, interditados, por descumprirem os protocolos sanitários de combate à doença, como aferição de temperatura na entrada do local, oferta de álcool gel para todos os clientes e funcionários, obrigatoriedade do uso de máscaras e proibição de dança nos locais onde havia música.

A fiscalização da secretaria também atuou em lojas que não cumpriram o horário de fechamento determinado para as 23h. Ainda na operação do fim de semana, a DF Legal abordou 86 comerciantes ambulantes, 33 dos quais foram retirados das ruas.

Nos quiosques, houve 852 vistorias e 58 abordagens, também em cumprimento aos protocolos estabelecidos para o combate ao contágio da covid-19.

Toque de recolher

A ação se estendeu até a população: oito pessoas foram multadas pelo descumprimento do toque de recolher, que, de acordo com a nova medida do GDF, não permite a circulação nas ruas no período entre 0h e 5h do dia seguinte.

Segundo a DF Lega, outras nove pessoas foram penalizadas por não cumprirem as regras sanitárias vigentes, como a obrigatoriedade do uso de máscaras.