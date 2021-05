Asa Norte tem dois acidentes de trânsito na tarde desta quinta

PM Pedro Marra

(crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma motociclista ficou desorientada após se chocar com a traseira de um carro, às 14h37 desta quinta-feira (26/5), na W3 Norte. O acidente ocorreu na altura da Quadra 510, sentido Ponte do Bragueto. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) transportou a vítima, identificada como Lilian Santos, de 43 anos, para o Hospital Santa Lúcia, na Asa Sul, com dor no tórax e escoriações pelo corpo.

Duas faixas da via foram interditadas durante o atendimento e permaneceram aos cuidados do Departamento de Trânsito do DF (Detran) até as 17h.

O carro envolvido no acidente era um Volvo de cor branca, conduzido por Anabel Losada, 54 anos, que não se feriu. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência com duas viaturas e oito militares.

Atropelamento

Na comercial da 103 Norte, por volta das 17h34, militares do CBMDF atenderam ao atropelamento de uma mulher de 56 anos, identificada como Maria Selma. Ela foi avaliada pelo médico do Serviço de Atedimento Móvel de Urgência (Samu) e, posteriormente, transportada pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital de Base (HBDF). A vítima apresentou corte (ferimento perfurante) no couro cabeludo e escoriações pelo corpo, mas estava consciente, desorientada e estável.





Segundo a corporação, um Renault Sandero de cor preta atingiu a vítima na faixa sentido Eixão. O veículo era conduzido por Manuela Marcuzzo, 32, que não se feriu. A faixa ficou interditada para aguardar a perícia. Para este caso, o CBMDF atendeu a ocorrência com cinco viaturas e 12 militares.

Durante o atendimento, uma das faixas da via, sentido Eixão, ficou interditada e permaneceu aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).