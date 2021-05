Covid-19: Saúde altera datas e agendamento de comorbidades será na sexta

SS Samara Schwingel

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal alterou as datas previstas para a nova fase de agendamento da vacinação contra a covid-19. As pessoas com comorbidades e com 25 anos ou mais, que anteriormente poderiam iniciar o agendamento nesta quinta-feira (27/5), só poderão acessar as vagas disponíveis a partir das 12h de sexta-feira (28/5).

Na quinta, será aberto o agendamento para profissionais de saúde, público também contemplado com as 88,5 mil doses que chegaram ao DF nesta quarta-feira (26/5).

Segundo fontes da secretaria ouvidas pelo Correio, a mudança foi feita para que a pasta tenha tempo para contabilizar e estimar quantas pessoas com comorbidades e com 25 anos ou mais residem no DF e, assim, organizar as doses disponíveis na Rede Central de Frio para que todos do atual público-alvo da campanha sejam atendidos.

O governador Ibaneis Rocha (MDB) confirmou mais cedo que aeroportuários e professores de creches também devem ser contemplados com uma quantidade das vacinas contra o coronavírus recebidas na nova remessa.