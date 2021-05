AI Ana Isabel Mansur

A taxa de transmissão está em 0,98 no DF - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Nos últimos dias, o Distrito Federal tem percebido queda na média móvel de mortes por covid-19, ao passo que a divisão por sete dos casos da última semana tem se mantido em estabilidade. Nesta quarta-feira (26/5), a média móvel de casos no DF está em 823,43 — queda de apenas 6,2% em relação ao valor de 12 de maio, 14 dias atrás. Com redução de 42,2% na mesma comparação, o cálculo para os óbitos fechou em 19,7.

Desde o início da pandemia, a capital federal registrou 400.977 casos da doença, dos quais 789 foram confirmados pela Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) nas últimas 24 horas. Com mais 23 confirmações, entre as quais estão 10 pessoas com menos de 59 anos, o total de mortes chegou a 8.537.

Das mortes notificadas, sete são desta quarta-feira (26/5) e 12 datam de terça (25/5). À exceção de um óbito ocorrido em 5 de abril, todos os registros são de maio. Entre os 23 registros de morte, duas pessoas moravam em Goiás, uma na Bahia e uma em Minas Gerais. Quatorze pessoas morreram em hospitais da rede pública de saúde do Distrito Federal.

A taxa de transmissão, usada para medir a reprodução da pandemia, está em 0,98 — o que significa que cada 100 pessoas com covid-19 podem transmiti-la para outros 98 pacientes.

Boletim

Apenas uma pessoa cuja morte foi notificada pela SES-DF nesta quarta (26/5) não sofria de nenhuma doença crônica considerada agravante da covid-19. Doença cardiovascular e distúrbios metabólicos afetavam 16 e 12 vítimas, respectivamente. Obesidade era fator de risco para sete pacientes, pneumopatia acometia três pessoas e nefropatia atacava dois pacientes. Uma vítima sofria de imunossupressão.

Com 1.350 vidas perdidas, quatro apenas em 24 horas, Ceilândia é a região admnistrativa do DF que mais tem registrado mortes durante a pandemia da covid-19. Em seguida, estão Taguatinga (846) e Samambaia (651), que tiveram, cada, um óbito a mais desde terça (25/5).

Ceilândia também lidera a lista das cidades com mais casos da doença, com 44.553 infecções. O segundo lugar é ocupado pelo Plano Piloto, que tem 38.276 registros positivos da covid-19, seguido de Taguatinga, com 32.081 casos.