Vídeo: Jovem de 19 anos carrega corpo após cometer homicídio

Câmeras de seguranças gravam o momento em que casal levam o corpo para o Parque Gatumé, em Samambaia - (crédito: Reprodução / vídeo PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, preventivamente, uma jovem de 19 anos acusada se ser a principal responsável pelo homicídio de uma pessoa encontrada dentro de um bueiro no Parque Gatumé, em Samambaia, em 19 de maio.

De acordo com as investigações da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), a jovem dopou a vítima com tranquilizante, ligou o som alto da residência para os vizinhos não ouvirem, e efetuou vários golpes de facão contra a vítima até a morte.

Segundo a PCDF, a acusada teve ajuda do marido para enrolar o corpo da vítima em um cobertor e depois colocá-lo em um carrinho de reciclagem. “Após (esse momento), o casal carbonizou, parcialmente, o corpo da vítima e, por fim, jogaram o cadáver em um poço, localizado no Parque Gatumé — Samambaia”, conta o delegado-adjunto da 26ª Delegacia de Polícia, Rodrigo Carbone.



Ainda de acordo com as investigações, depois de ocultar o corpo, o casal adulterou o local onde ocorreu o homicídio e foi para um hotel em Samambaia comemorar. “Nossa equipe de investigação conseguiu elucidar o crime e todas as suas circunstâncias, logrando êxito na prisão dos autores, inclusive com a obtenção de imagens do momento da ocultação do cadáver”, destaca o delegado.

A mulher permanece presa, à disposição da Justiça.