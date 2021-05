Covid-19: GDF quer impor data limite para a vacinação de alguns grupos

SS Samara Schwingel

A baixa procura entre uma parte do público alvo estimulou o GDF a pensar em novas medidas - (crédito: Minervino J?nior/CB/D.A Press)

Em reunião realizada nesta quarta-feira (27/5), o Comitê de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19 do Distrito Federal optou por impor uma data limite para a vacinação de alguns grupos, principalmente aqueles que registram uma baixa procura pelos imunizantes. Segundo fontes da Secretaria de Saúde ouvidas pelo Correio, os principais grupos que preocupam os membros do comitê são os idosos de 60 e 61 anos e profissionais de saúde.

A medida visa estimular a vacinação desses públicos e otimizar a ampliação da campanha. A ideia é que quem não procurar os pontos de vacinação para receber a primeira dose até a data limite, que, a princípio, seria em 5 de junho, perde a vez e a dose, antes reservada, e será remanejado para outro grupo.

Vacinação

Com a chegada de novas doses ao DF, a campanha de vacinação foi ampliada. A secretaria abriu 10 mil vagas para profissionais de saúde que possuem registro nos conselhos de classe, ou que estão na linha de frente no combate à pandemia e ainda não conseguiram se vacinar. O agendamento pode ser feito por meio do site vacina.saude.df.gov.br. A vacinação para esse grupo começa na segunda-feira (31/5).

A partir das 12h desta sexta-feira (28/5), a pasta abrirá mais 70 mil vagas para pessoas com comorbidades com 25 anos ou mais. Os interessados devem acessar o site vacina.saude.df.gov.br. A pessoa que conseguir agendar sua dose de vacina poderá comparecer ao local de vacinação selecionado a partir de sábado, conforme horário de funcionamento das unidades.