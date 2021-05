Mais 85,5 mil doses de vacinas contra a covid-19 chegam ao DF nesta quarta

AI Ana Isabel Mansur

A remessa com 85,5 mil doses de vacinas contra a covid-19, a maior destinada ao Distrito Federal, chegou em território brasiliense nesta quarta-feira (26/5). O anúncio do novo lote fora feito nessa terça (25/5), pelo Ministério da Saúde.

Com o recebimento, deve ocorrer ampliação da imunização para pessoas de 25 anos ou mais com comorbidades. O grupo, que anteriormente poderia iniciar o agendamento nesta quinta-feira (27/5), só poderá acessar as vagas disponíveis a partir das 12h de sexta-feira (28/5).

Além da inclusão da nova faixa etária, a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) vai começar a imunizar os funcionários do Aeroporto de Brasília, além de finalizar a imunização dos profissionais de saúde federais e professores da capital federal.

Vacinômetro

Com mais 5.416 unidades aplicadas nesta quarta-feira (26/5), o Distrito Federal soma 609.364 pessoas imunizadas com primeiras doses (D1) das vacinas contra a covid-19. Em relação à segunda dose (D2), 311.986 brasilienses receberam o reforço das vacinas, o que representa 10,22% da população da capital federal. Somente nesta quarta (26/5), 3.724 tomaram a D2 no DF. Aqueles que receberam a D1 em solo distrital são 19,96% dos habitantes.

Com a atualização dos dados, o Distrito Federal segue na 10ª posição na lista das unidades federativas que mais aplicaram D1 proporcionalmente aos respectivos habitantes. Quando o critério é a quantidade da população imunizada com a D2, o DF sobe para a 8ª ocupação.

A lista de mais D1 aplicadas é liderada pelo Mato Grosso do Sul (26,46%), seguido pelo Rio Grande do Sul (26,45%) e São Paulo (23,58%). O ranking relativo à D2 segue a mesma ordem entre os três melhores colocados — MS (12,55%), RS (12,45%) e SP (11,96%).

Outros estados

Na terça (25/5), a SES-DF divulgou que, em quatro meses da campanha de vacinação contra a covid-19, 110.137 doses foram aplicadas em pessoas residentes fora do DF. Do total, 69.618 foram para iniciar o esquema vacinal e 40.519 para segunda dose.

A maioria dos vacinados de outros estados veio de Goiás. Da unidade federativa vizinha ao DF, foram vacinadas 32.604 pessoas com a D1 e 18.983 com a D2.

Reservas



Com a nova remessa de 85,5 mil doses, em estoque para a D1, o DF tem 99.438 vacinas, das quais 13.908 são da Pfizer/BioNTech; 2.450, Coronavac; e 83.080, AstraZeneca. Em relação à D2, a Rede de Frio da SES-DF guarda 115.010 imunizantes — 15.720 da CoronaVac e 99.290 da AstraZeneca.

Desde o início da campanha de vacinação contra a covid-19, o Distrito Federal recebeu do Ministério da Saúde 1.238.060 imunizantes. Desses, 612.960 são da CoronaVac; 586.400, da AstraZeneca; e 38.700, da Pfizer/BioNtech.