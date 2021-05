Covid-19: Diretores de escolas públicas estão concluindo vacinação

CB Correio Braziliense

A próxima etapa é vacinar os vice-diretores das escolas - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

A vacinação contra a covid-19 dos profissionais da educação segue em andamento no Distrito Federal. No momento, são imunizados aqueles que atuam em creches públicas e privadas e também os diretores das escolas da rede pública. De acordo com os gestores da Secretaria de Educação, a vacinação de diretores está perto de ser concluída e, em seguida, será a vez de vice-diretores.

O atendimento a este público ocorre na UBS 1, do Guará. “É uma vitória da Educação termos os nossos profissionais vacinados, um passo importante para um retorno seguro das atividades presenciais. Essa vitória estará completa quando todos os profissionais da rede pública e privada, do ensino básico ao superior, estiverem imunizados”, disse Leandro Cruz, secretário de Educação.

O secretário executivo de Educação, Fábio Sousa, comemorou o êxito do planejamento. “Esta semana estamos vacinando todas as creches conveniadas e da rede privada. Das creches públicas, todos os profissionais já foram vacinados. Também estamos concluindo [a vacinação] dos diretores das escolas públicas. Vamos dar início, na sexta-feira, à vacinação dos vice-diretores”, informou.

Vacinação por etapas

A vacinação dos profissionais da educação está ocorrendo em etapas, exclusivamente por convocação da unidade escolar. Os critérios do chamado obedecem à regra crescente de idade dos estudantes atendidos pelos profissionais — em primeiro lugar, educação infantil, seguida de ensino fundamental dos anos iniciais, ensino fundamental dos anos finais, ensino médio e, por fim, ensino superior.

Dentro dessa regra, a Secretaria formulou a diretriz de chamar primeiro as escolas das áreas de maior vulnerabilidade social e aquelas que atendem o maior número de estudantes. A lista dos convocados pode ser acessada na página destinada ao acompanhamento da vacinação dos profissionais de educação.

*Com informações da Agência Brasília