Covid-19: Aeroportuários serão vacinados por meio de lista

SS Samara Schwingel

Um total de 2.083 serão destinadas aos aeroportuários do DF - (crédito: Fotos: Ed Alves/CB/D.A Press )

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou, na tarde desta quinta-feira (27/5), que 2.083 doses de vacinas contra a covid-19 serão reservadas para os aeroportuários do Aeroporto de Brasília. A informação foi divulgada pelo secretário se Saúde Osnei Okumoto em coletiva no Palácio do Buriti.

A pasta, no entanto, ainda não definiu datas para o início do agendamento e do atendimento deste grupo. A secretaria aguarda o envio dos nomes dos profissionais por parte da Inframerica para definir como será a operacionalização.

As doses serão reservadas do lote de 88,5 mil que chegou ao DF na tarde de quarta-feira. Além disso, desta remessa, mais 2.601 profissionais de segurança pública também poderão agendar a vacinação contra o coronavírus.