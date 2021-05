Covid-19: vacinação ocorre tranquila no drive-thru do Parque da Cidade

LP Luana Patriolino

(crédito: Ed Alves/D.A Press)

Nesta quinta-feira (27/5), idosos, pessoas com comorbidades e grupos incluídos no público alvo de vacinação estiveram em pontos de imunização de todo o Distrito Federal para receber doses da vacina contra a covid-19. No drive-thru do Parque da Cidade, uma fila de carros se formou durante toda a manhã à espera da vacina.

A executiva de vendas Thais Lustosa, 37 anos, e o marido, Marcelo Rocha, 47, corretor de seguros, se emocionaram ao tomarem a primeira dose do imunizante praticamente juntos. Ela foi vacinada na unidade básica de saúde nº 2 do Cruzeiro Velho (UBS 2) nesta quarta (26/5) e ele no Parque da Cidade, nesta quinta (27/5). Os dois são hipertensos e estavam ansiosos pelo momento. “A expectativa é que a vida volte ao normal porque nós precisamos muito trabalhar. Como somos da área comercial, a gente tem muita dificuldade”, relata Thais.

Marcelo falou sobre a vida na pandemia e o desejo de que a rotina volte a ser como antes. “Nos limitou muito. Só de não ter contato com os familiares, como a gente tinha antes, nos deixou muito chateados, tristes mesmo”, conta. O casal, que mora no Guará com os filhos, também afirmou que a vida das crianças foi impactada. “Alterou muito o emocional deles. Mas agora, a gente está aqui muito feliz e emocionado”, concluiu Thaís.

Ampliação do grupo com comorbidades

O Governo do Distrito Federal vai ampliar a vacinação contra a covid-19 para pessoas com comorbidades que tenham 25 anos ou mais. A decisão foi tomada pelo Comitê de Operacionalização da Vacinação contra covid-19 na tarde de quarta (26/5), após reunião do grupo.

A ampliação será possível com a chegada de mais 88,5 mil doses de vacinas previstas para esta semana. Além da inclusão da nova faixa etária, o GDF vai começar a imunizar os funcionários do Aeroporto de Brasília, como previsto no 19º Informe Técnico do Ministério da Saúde.