PMDF prende trio suspeito de cometer série de furtos na Asa Sul

DD Darcianne Diogo

Criminosos invadiram um restaurante na 306 Sul - (crédito: PMDF/Divulgação)

Policiais militares do DF prenderam três homens, de 27, 28 e 29 anos, suspeitos de cometerem uma série de furtos na Asa Sul. O mais recente deles aconteceu na madrugada desta quinta-feira (27/5), quando o trio invadiu um restaurante na 306 Sul e levou diversos objetos.

A equipe patrulhava na quadra quando percebeu que a porta do estabelecimento estava arrombada. Ao entrarem no local, os policiais se depararam com os três suspeitos, um deles estava escondido no banheiro. Eles estavam com um tablet e a mochila de um dos funcionários.

Um dos envolvidos tem passagem por tráfico e acumula outras sete ocorrências por roubo e furto. Outro suspeito também tem passagens por furto em comércios e em veículos e o terceiro também já praticou furto e roubo. Os três foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).

Segundo a PMDF, na quinta-feira (20/5) um dos integrantes do grupo foi preso após furtar um carro na 502 Sul. No momento da abordagem, os policiais o flagraram com um cobertor, carregando um pneu. No dia seguinte, na sexta-feira (21/5), outros dois suspeitos foram detidos depois de violarem o tapume do prédio do antigo Banco da Paraíba, na Quadra 5 do Setor Comercial Sul. A dupla entrou no local para furtar materiais e vendê-los em ferro velho, de acordo com a apuração policial.