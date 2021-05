DD Darcianne Diogo

Nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (28/5), a 20ª Delegacia de Polícia (Gama) deflagrou a operação Cabulus e prendeu um jovem de 26 anos, conhecido como "Cabuloso", investigado pelo crime de tráfico de drogas. Durante a ação, os investigadores apreenderam mais 2 kg de entorpecentes. Ao longo desta semana, a equipe fez quatro operações policiais e apreendeu mais de 20 kg de drogas.

O homem é suspeito de comercializar drogas na região do Gama, em especial no Setor Mansões Paraíso, atemorizando a população local, segundo a PCDF. Após as diligências, os policiais localizaram o paradeiro do rapaz e o prenderam em flagrante. Com ele, foram apreendidos 2 kg de maconha, 2 mil pinos de cocaína, 200 g de cocaína tipo escama, duas máquinas de cartão de crédito, uma balança de precisão e embalagens para entorpecentes.

Ainda no decorrer da operação, os policiais receberam informações da localização de um homem com mandado de prisão em aberto. O jovem, 20 anos, foi preso no Setor Oeste do Gama.

PCDF apreende mais de 20kg de drogas em operação contra o tráfico no Gama (foto: PCDF/Divulgação)

Operação Jano

Nesta quinta-feira (27/5), policiais da 20ª DP deflagraram outra operação para coibir o tráfico de drogas. Com o apoio da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), os policiais interceptaram um veículo que estava se deslocando de Goiás para o DF para entregar entorpecentes. As drogas seriam abastecidas em bocas de fumo do Gama.

Durante a abordagem, a polícia apreendeu 12 tijolos de maconha, 17 porções da mesma droga, 300 g de cocaína, 1,3 mil pinos de cocaína, além de outros itens, como o caderno de anotações de contabilidade da atividade ilícita. O condutor do veículo foi autuado em flagrante delito.

"Na última semana, deflagramos quatro operações policiais para combater o tráfico de drogas no Gama. Foram presas quatro pessoas e apreendemos mais de 20 kg de maconha, cocaína e vários apetrechos. As operações tiveram como fundamento básico as denúncias anônimas. Isso ressalta a importância da população no combate ao crime", frisou o delegado Renato Martins, da 20ª DP.