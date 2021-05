GDF quer ampliar vacinação em grupo com comorbidades a partir de 18 anos

CB Correio Braziliense

Ibaneis Rocha disse que depende da chegada de mais vacinas para ampliar o grupo prioritário - (crédito: RENATO ALVES)

O governador Ibaneis Rocha (MDB) afirmou que pretende ampliar a campanha de vacinação contra a covid-19 para pessoas com comorbidades a partir de 18 anos depois da chegada de novos lotes de vacinas. A declaração foi proferida durante a inauguração do Hospital acoplado de Samambaia nesta sexta-feira (28/5).

"A gente espera que, com os próximos lotes, a gente acabe com todo o pessoal de comorbidades a partir dos 18 anos", declarou o governador. "Agora a gente tem uma dificuldade de fazer uma divulgação antecipada das demais categorias que serão incluídas porque o Ministério (da Saúde) só nos passa com um dia de antecedência, como o foi o caso desta semana com os aeroportuários", acrescentou.

Neste sábado (29/5), a secretaria de Saúde dará início à imunização de quem tem doenças crônicas até 25 anos, com o recebimento de 78 mil doses de AstraZeneca e outras 10.530 da Pfizer, o que viabilizou a abertura de mais de 70 mil vagas para esse público.

Contudo, ainda não há previsão para a entrega de novos lotes de imunizantes pelo Ministério da Saúde. "A gente espera que, nos próximos dias, recebamos mais doses de vacinas para a gente poder ampliar essa vacinação", afirmou Ibaneis.

Na quinta, a lista de comorbidades elegíveis para a vacinação passou a incluir também doenças neurológicas crônicas, como acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico, ataque isquêmico transitório, demência vascular.