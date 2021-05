Covid-19: Média de mortes no DF tem queda de 27% em 14 dias

AI Ana Isabel Mansur

Nesta sexta-feira (28/5), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) confirmou mais 31 mortes e 993 infecções por covid-19. No total, o DF tem 8,6 mil óbitos e 403.175 casos da doença.

A média móvel de mortes na capital federal registrou queda de 27,8% em relação ao dado de 14 de maio e está em 22,6. O cálculo para as infecções pela doença continua em estabilidade e, nesta sexta (28/5), o número é de 884,3 — aumento de 4% na comparação com o valor de 14 dias atrás.

Entre as mortes confirmadas pela SES-DF, 12 são desta sexta (28/5) e 10, de quinta (27/5). Duas mortes ocorreram em abril e o restante é de maio. Dezessete pacientes tinham menos de 59 anos.

Apenas oito pessoas não apresentavam nenhuma comorbidade. Quatorze pessoas sofriam de doença cardiovascular e 11, de distúrbios metabólicos. Quatro pacientes eram obesos e dois, imunossuprimidos. Uma vítima apresentava pneumopatia. Vinte pessoas morreram em unidades da rede pública de saúde.

Regiões

De acordo com a Secretaria de Saúde, do total de casos registrados no DF, 354.195 (87,9%) são de moradores da capital federal. Habitantes de Goiás que receberam o diagnóstico positivo da doença no Distrito Federal somam 23.937 (5,9%). Há, ainda, 1,4% de infecções de pessoas de outros estados e 4,8% em investigação.

Quanto às mortes, 7.873 (91,5%) dos registros da capital federal são de habitantes do DF e 625 (7,2%), de Goiás. Óbitos de moradores de outros estados representam 1,3% das notificações feitas no Distrito Federal.