VÍDEO: Dois homens armados roubam joalheria no Sudoeste nesta sexta

AI Ana Isabel Mansur

(crédito: PCDF/Divulgação)

Por volta das 10h desta sexta-feira (28/5), dois homens e uma mulher roubaram uma joalheria na quadra SQSW 103, do Sudoeste. O delegado-adjunto da 3ª DP (Cruzeiro), Douglas Fernandes, responsável pelo caso, afirmou que a ação do roubo foi rápida. Veja abaixo vídeos da fuga dos autores do crime.

"Em menos de dois minutos. Sabemos que dois homens realizaram o assalto e uma mulher, em um HB20 sedã branco, deu a cobertura. Levou-os até o local, ficou esperando por perto e depois levou-os embora", explicou ao Correio.

Pelas imagens de câmeras de segurança, é possível ver que os dois homens fugiram pelos pilotis dos prédios próximos à loja, após o roubo, para encontrar o carro. No caminho, entre os arbustos das áreas verdes dos edifícios, um deles acabou perdendo o pé direito do chinelo que usava.

O delegado Douglas Fernandes informou que houve uso de armas no assalto e que o levantamento de valores dos itens roubados ainda está sendo feito. Nas imagens divulgadas pela polícia, antes da ação, os três envolvidos estão dentro do carro, no estacionamento de um dos prédios nas proximidades do local do roubo. A mulher, no banco de motorista, desce do carro, pega um objeto no porta-malas e entrega aos homens, sentados no assento de trás do veículo. Os agentes acreditam que se tratava da arma usada no crime.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) solicita ajuda da população do DF para encontrar os autores do crime. A denúncia é anônima e pode ser feita pelo telefone 197.