Homem com arsenal e uniformes da polícia é preso no Recanto das Emas

CB Correio Braziliense

(crédito: PMDF/Divulgação)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na noite desta sexta-feira (28/5), um homem de 32 anos que mantinha um arsenal bélico em casa, além de uniformes da PMDF e um colete à prova de balas. Ele foi detido na Quadra 113, Conjunto 8, no Recanto das Emas, por volta das 20h30.

Os policiais do 27º Batalhão foram informados de que havia quatro homens armados e encapuzados dentro de dois veículos na área residencial da Quadra 113. Quando os militares chegaram ao local, um dos homens entrou em uma casa e trancou o portão. Os outros permaneceram do lado de fora.

Os policiais foram atrás para averiguar o motivo da fuga. A equipe subiu no muro da casa e viu uma espingarda no quintal. Quando os militares entraram no lote, encontraram um revólver com seis cartuchos de munição debaixo do entulho.

Apreensão

Segundo a polícia, dentro da casa, foram apreendidos uma espingarda de pressão com luneta e adaptada para arma de fogo, uma arma de brinquedo, facas, um taco de beisebol, uma balança de precisão, os uniformes da PMDF e um colete balístico.

A PMDF informou que, como ninguém quis assumir a posse do armamento, os quatro homens foram levados para a 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas). Os militares relataram que, no caminho, dois deles desacataram os policiais com xingamentos e ameaça de morte.

Na delegacia, o homem que se escondeu da abordagem policial assumiu a posse das armas. A polícia liberou os demais detidos. Os dois rapazes que desacataram os militares assinaram um termo de compromisso de prestação de informações à Justiça, quando convocados. Os detidos não informaram a origem dos uniformes nem do colete.