Covid-19: vacinas serão aplicadas em seis pontos no fim de semana

AI Ana Isabel Mansur

Público apto a se vacinar inclui idosos, pessoas com comorbidades e deficiência permanente, gestantes e puérperas - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) e o Serviço Social do Comércio (Sesc-DF) vão oferecer seis pontos de vacinação contra a covid-19 no DF neste fim de semana. Os locais vão funcionar no modelo drive-thru, das 9h às 17h, tanto no sábado (29/5) quanto no domingo (30/5).

O Sesc vai disponibilizar a imunização em três pontos, em drive-thrus montados na Torre de TV, no Taguaparque e na unidade de Ceilândia. A SES-DF aplicará as vacinas em Águas Claras, no Parque da Cidade e no Estádio Mané Garrincha. Veja abaixo os pontos completos.

O público apto a se vacinar contra a covid-19 na capital federal inclui idosos de 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades (a partir dos 25 anos), pessoas com deficiência permanente, gestantes e puérperas.

Os pacientes com comorbidades precisam agendar a vacinação no site da Secretaria de Saúde do DF. É importante levar documento de identificação, cartão de vacinação, comprovante de agendamento e, no caso de pessoas que não são pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), laudo médico original comprovando a existência da doença declarada no cadastro. Os idosos precisam levar apenas um documento de identificação e o cartão de vacina.

Profissionais de saúde



Com a chegada de novas doses, profissionais de saúde que possuem registro nos conselhos de classe, ou que estão na linha de frente no combate à pandemia e ainda não conseguiram se vacinar poderão fazer um novo agendamento. Serão disponibilizadas 10 mil vagas e o sistema está aberto desde as 12h desta quinta-feira (27/5), sendo que a vacinação para esse grupo começa na segunda-feira (31/5).

Pontos de vacinação no fim de semana



Drive-thru, das 9h às 17h