DF aplica mais 10 mil vacinas contra a covid-19 nesta sexta

AI Ana Isabel Mansur

No dia em que anunciou o início da vacinação contra a covid-19 dos funcionários do Aeroporto de Brasília, o Distrito Federal chegou ao total de 623.404 pessoas imunizadas com a primeira dose (D1) nesta sexta-feira (28/5). Desse número, 318.404 brasilienses também receberam a segunda aplicação do imunizante (D2).

Apenas nesta sexta (28/5), 8.353 D1 e 2.635 D2 foram aplicadas. O dia também foi marcado pela declaração do governador Ibaneis Rocha de ampliar a campanha de vacinação para pessoas com comorbidades a partir de 18 anos.

O total de brasilienses imunizados com a D1 representa 20,15% dos moradores da capital federal. Aqueles vacinados com as duas doses são 10,34% da população do DF.

Efeitos

Antes do início da imunização, o DF tinha, entre os profissionais de saúde uma média de 735 casos por mês de covid-19 — número que caiu para 379 após a vacinação. Até esta sexta (28/5), 148.764 profissionais da saúde do DF receberam a D1 e 107.368, a D2.

Ainda há doses reservadas para os professores, cuja vacinação foi uma demanda da própria categoria. Das 2,8 mil doses disponibilizadas para os profissionais, 2,2 mil pessoas foram vacinadas. Ou seja, 22% dos profissionais que foram indicados para serem vacinados ainda não buscaram a imunização.

O grupo começou a ser vacinado na última sexta-feira (21/5). Na terça (25/5), a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) anunciou que a vacinação dos profissionais de Educação será por etapas: educação infantil, ensino fundamental anos iniciais, ensino fundamental anos finais, ensino médio e ensino superior.

Reservas

Em estoque para a D1, o DF tem 99.432 vacinas, das quais 13.902 são da Pfizer/BioNTech; 2.450, Coronavac; e 83.080, AstraZeneca. Em relação à D2, a Rede de Frio da SES-DF guarda 111.410 imunizantes — 15.120 da CoronaVac e 96.290 da AstraZeneca.

Desde o início da campanha de vacinação contra a covid-19, o Distrito Federal recebeu do Ministério da Saúde 1.238.060 imunizantes. Desses, 612.960 são da CoronaVac; 586.400, da AstraZeneca; e 38.700, da Pfizer/BioNtech.