Carro capota na 204 Sul e uma pessoa fica ferida

CB Correio Braziliense

Carro capota em frente a um posto de gasolina no Eixinho L, na 204 Sul - (crédito: Divulgação - CBMDF)

Um motorista perdeu o controle do veículo e capotou o carro no Eixinho L, em frente a um posto de gasolina, na Asa Sul, na altura da quadra 204. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender essa ocorrência por volta das 22h30 deste sábado (29/5).

O motorista do veículo, um homem de 31 anos, não se feriu. A passageira, 22, apresentou dores no braço esquerdo, olho roxo e escoriações pelo corpo. Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital de Base. A equipe do Corpo de Bombeiros seguiu todos os procedimentos para vítimas de trauma, por precaução.

Os bombeiros informaram não ter conhecimento sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Militar do Distrito Federal também foi acionada para o local.