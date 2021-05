DF chega a 405 mil pessoas infectadas pela covid-19

CB Correio Braziliense

(crédito: Fusion Medical Animation/Unsplash)

Mais de 405 mil pessoas no Distrito Federal já foram infectadas pela covid-19. A triste marca foi alcançada neste domingo (30/5), após o registro de mais 811 novos casos de infecção em relação ao dia anterior.

O boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde mostra ainda 21 novas mortes em decorrência da doença, sendo oito ocorridas neste domingo e outras de datas anteriores, mas notificadas hoje. O informe traz detalhes das perdas para a pandemia e mostra que mais da metade dos pacientes que faleceram, 15 deles, foram homens.

Ainda chama atenção que a faixa etária com mais mortes notificadas neste domingo foi de pessoas entre 40 e 49 anos, com sete óbitos. Com esses números, o DF chega a um total de 8.642 vidas perdidas nesta pandemia.

As regiões de Sobradinho I, Lago Sul, Plano Piloto e Sudoeste/Octogonal são as que possuem as maiores incidências de casos confirmados de covid-19, enquanto que as cidades com maiores mortalidades são Sobradinho I, Taguatinga, Núcleo Bandeirante e Gama.