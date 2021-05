Covid-19: DF registra 1.015 novos casos e 24 mortes nas últimas 24 horas

CB Correio Braziliense

O vacinômetro da Secretaria de Saúde mostra que 20% da população do DF foi vacinada com a primeira dose do imunizante e 10% com as duas doses - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, divulgado na tarde deste sábado (29/5), traz 1.015 casos novos e 24 mortes pela covid-19 no Distrito Federal nas últimas 24 horas. São 22 casos a mais do que os registrados no boletim de sexta-feira (28/5).

Foram três óbitos ocorridos neste sábado e 21 ocorridos em outros dias e registrados hoje. Nove mortes foram de moradores do DF de 20 a 59 anos. Com os últimos dados, a capital chegou a marca de 404.190 pessoas já contaminadas e 8.621 vidas perdidas para o novo coronavírus.

Atualmente, pessoas com comorbidades estão sendo vacinadas. Elas representam 82,8% dos óbitos do Distrito Federal, e as cardiopatias são as doenças mais presentes em falecidos em decorrência do novo coronavírus. O vacinômetro da Secretaria de Saúde mostra que 20% da população do DF foi vacinada com a primeira dose do imunizante e 10% com as duas doses.

As regiões de Sobradinho I, Taguatinga e Núcleo Bandeirante são as que trazem as maiores taxas de mortalidade, proporcionalmente. A taxa de transmissão da covid-19 no DF está em 0,99, o que significa que cada 100 contaminados transmitem o vírus para outras 99 pessoas, em média.