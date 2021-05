CB Correio Braziliense

A vacinação teve início nesta segunda e pode ser feita em dois locais da cidade - (crédito: MINERVINO JUNIOR / D.A Press )

A partir desta segunda-feira (31/5), moradores de Águas Lindas (GO) com 59 anos ou mais podem se vacinar contra a covid-19. A ampliação do grupo prioritário começou nesta segunda no município goiano.

Os integrantes do grupo podem procurar um dos três pontos de atendimento. No Águas Lindas Shopping está instalado o drive-thru, onde não é necessário agendamento, mas o número de pessoas é controlado: são atendidas apenas 100 por dia. Já na Policlínica ou UBS de Águas Lindas 2 é necessário agendar previamente no site da prefeitura, para evitar filas e aglomerações.

Os atendimentos nos três postos são de segunda a sexta, das 9h às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 14h.

Nessa etapa poderão ser vacinados em Águas Lindas:

- Pessoas de 59 anos ou mais

- Pacientes acima de 59 anos acamados (em leito).

- Pessoas com comorbidades de 39 a 30 anos.

- Pacientes institucionalizados com 74 anos ou mais.

- Profissionais de saúde da linha de frente.

- Profissionais da educação da rede municipal de ensino fundamental.