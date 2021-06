DF retoma vacinaÃ§Ã£o por idade na segunda

S » SAMARA SCHWINGEL » DARCIANNE DIOGO

Nesta semana, o Distrito Federal dará o primeiro passo para a retomada por idade da vacinação contra a covid-19. Na sexta-feira, como anunciou o governador Ibaneis Rocha (MDB), a Secretaria de Saúde do DF vai abrir a fase de agendamento para pessoas com 59 anos. A estimativa da pasta é de que esse público seja composto por 27.491 cidadãos, porém, como alguns foram vacinados por pertencerem a outros grupos, como o de comorbidades ou a outras categorias profissionais, o GDF acredita que 18 mil nessa idade vão se vacinar. Após o agendamento, a vacinação terá início na segunda-feira da próxima semana.

Além de abrir vagas para a população em geral, o GDF vai ampliar a campanha para o último grupo de comorbidades. “Na sexta-feira será aberto o agendamento tanto das pessoas com comorbidades acima de 18 anos quanto da população de 59 anos, para começar a vacinação desses grupos na segunda-feira da semana que vem”, explicou Ibaneis ao Correio. Os dois novos grupos poderão se cadastrar e agendar o atendimento por meio do site vacina.saude.df.gov.br, onde será possível escolher o local, a data e o horário da aplicação da dose.

Segundo o secretário de Saúde Osnei Okumoto, as 18 mil pessoas com 59 anos estão com as doses garantidas. O agendamento prévio servirá para organizar o atendimento. “É para que a gente possa ordenar melhor a distribuição das pessoas e fazer um atendimento com maior tranquilidade. Sem o agendamento, todas as pessoas iam ao mesmo tempo nos postos no primeiro dia de vacinação”, justificou, durante coletiva, ontem, no Palácio do Buriti.

Presente na coletiva, o secretário da Casa Civil do DF, Gustavo Rocha, acrescentou que o agendamento é liberado a partir do momento em que há doses em estoque. O gestor antecipou que a capital federal espera receber uma nova remessa de vacinas na quinta-feira, porém ainda não há uma previsão de quantitativo a ser enviado pelo Ministério da Saúde. “Quando, por algum motivo, não há doses, o agendamento é suspenso”, disse. Até o momento, a capital federal recebeu 1,2 milhão de doses e aplicou 641,3 mil como D1 (primeira dose) e 320 mil como D2 (segunda dose). Ontem, 12.580 pessoas se vacinaram com a primeira aplicação e 1.565, com o reforço.

Limite

Para avançar na campanha de imunização antes do recebimento de mais doses, o GDF realizou um remanejamento das vacinas que estavam na Rede Central de Frio. E, segundo o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, essa reorganização do estoque continuará a acontecer. Por isso, o governo, junto à Secretaria de Saúde, estipulou um prazo limite para os profissionais de saúde agendarem a vacinação. Aqueles que estão inscritos em conselhos regionais têm até as 23h59 de hoje para acessarem o site e serem contemplados. “Após esse período, as vacinas serão remanejadas para possibilitar a vacinação de pessoas sem comorbidades”, disse.

Segundo estimativa da Secretaria de Saúde, ainda há cerca de 5 mil profissionais da área que não receberam a primeira dose dos imunizantes. De acordo com os gestores, a medida é uma forma de não deixar vacinas paradas e aguardando por um público que deixa a busca pela imunização contra o novo coronavírus em segundo plano. “Da mesma forma que acontece com os profissionais de saúde, vai acontecer com outros grupos. Estamos fazendo uma análise de tempo que vamos dar a outros grupos (como idosos). Então, busquem a vacinação”, acrescentou Rocha.

Esperança

Natural de Tucuruí (PA), o pintor Reinaldo Rodrigues, 59 anos, desembarcou em Brasília ontem para ficar com o irmão mais velho, o pedreiro Reginaldo Rodrigues, 61. A expectativa é conseguir um emprego na área aqui na capital. “Lá no Pará, as coisas estão difíceis. Não chego a ficar sem emprego, mas por causa dessa pandemia, as coisas apertaram”, disse. No DF, Reinaldo conta que não vai perder tempo e espera garantir uma vaga no agendamento da vacinação contra a covid-19, na sexta-feira. “Todos nós estamos muito ansiosos para ser vacinados. Quero me sentir seguro em fazer minhas coisas, falar com pessoal, abraçar. Já que a pandemia não vai acabar tão cedo, a gente confia na vacina”, completou o pintor.

No DF, os números estão estáveis. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, a capital federal registrou, nas últimas 24h, 902 novos casos e 28 óbitos pela covid-19, sendo que três ocorreram ontem. No total, 405,9 mil pessoas se contaminaram e 8.670 morreram por complicações da doença desde o início da pandemia. A taxa de transmissão do vírus está em 0,99. Com as atualizações, a média móvel de casos chegou em 936,3, o que representa um aumento de 7,25% em relação a 17 de maio. A mediana de mortes, que chegou a 26,71, apresentou uma queda de 4% em relação ao mesmo período.

Ontem, a rede pública operava com 90% de ocupação dos leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs) voltadas para o tratamento da covid-19. Dos 452 leitos, 217 estavam ocupados, 24 vagos e 211, bloqueados. Na rede particular, a taxa de ocupação era de 84,55%, considerando que, dos 310 leitos, 210 estavam com pacientes, 38 livres e 62 bloqueados. Na fila, havia 20 pessoas com suspeita ou confirmação de infecção pela covid-19 aguardando uma UTI.

Andamento

Confira os números da vacinação no DF

1,2 milhão

de doses recebidas

641,3

mil primeiras doses aplicadas

320 mil

segundas doses aplicadas

12.580 pessoas

vacinadas com a primeira dose ontem

1.565 pessoas

vacinadas com a segunda dose ontem

120.636 doses

em estoque na Rede Central de Frio