SS Samara Schwingel

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou que a vacinação da população geral começará na próxima segunda-feira (7/6), pelas pessoas com 59 anos. Este público poderá agendar o atendimento a partir desta sexta-feira (4/6), assim como as pessoas com comorbidades e com 18 anos ou mais.

“Tendo em vista que esta semana foram agendados 51 mil vacinas para o grupo de comorbidades acima de 25 anos e pouco mais de 4 mil para profissionais das Categorias de Saúde, na sexta-feira será aberto o agendamento tanto as pessoas com comorbidades acima de 18 anos, quanto da população de 59 anos, para começar a vacinação desses grupos na segunda-feira da semana que vem”, disse o governador ao Correio.

Segundo os interlocutores do GDF, a ideia inicial era que o agendamento começasse nesta quarta-feira (2/6), mas, para aguardarem a chegada de novas doses, passaram para sexta. A Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) contabiliza 27.491 habitantes com 59 anos morando na capital federal. No entanto, algumas dessas pessoas já foram vacinadas contra a covid-19, seja por terem comorbidades, seja pela profissão. A pasta estima que restaram 18 mil a serem vacinados.

A expectativa é que o GDF consiga vacinar a população geral paralelamente aos outros grupos que já fazem parte do público-alvo.