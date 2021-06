Homem tem carro roubado dentro de casa em Sobradinho 2

CB Correio Braziliense

A polícia foi acionada por uma testemunha que viu dois homens no carro da vítima - (crédito: PCDF/Divulgação)

Na tarde de domingo (30/5), no Setor Habitacional Mansões Sobradinho, em Sobradinho 2, um homem, 33 anos, teve o carro roubado dentro da própria casa. O crime ocorreu entre 13h e 13h30 e a polícia foi acionada cerca de uma hora depois do fato.

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2) foi acionada por uma testemunha, que viu dois homens desconhecidos dentro do carro da vítima. Os suspeitos roubaram o carro.

A testemunha informou aos agentes que o homem estava com sangramento no rosto e com lesões no crânio. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e encaminhado para o Hospital Regional de Sobradinho (HRS).

O crime é investigado pela 35ª DP. Questionada pelo Correio acerca de mais informações sobre o ocorrido, a PCDF informou que "não divulga detalhes que possam prejudicar investigações em andamento."