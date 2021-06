DD Darcianne Diogo

Os cinco suspeitos foram presos em flagrante - (crédito: PMDF/Divulgação)

Policiais militares do Distrito Federal prenderam cinco homens suspeitos de roubo e apreenderam quatro armas de fogo na QNN 3, no Conjunto I de Ceilândia, na noite desta segunda-feira (31/5). Um dos armamentos, uma Glock 9mm, tinha um seletor de rajada, dispositivo utilizado para dar precisão aos tiros.

A equipe recebeu o chamado por um entregador de comidas por aplicativo. Ele informou aos policiais que três homens mascarados com balaclava e vestindo jaquetas pretas o roubaram. A vítima disse, ainda, que os três estavam armados e chegaram a disparar um tiro, que felizmente não o acertou.

Em buscas no endereço informado, os PMs avistaram o momento em que um homem correu para dentro de um lote abandonado. Os policiais montaram um cerco ao redor do terreno e encontraram cinco homens com porções de crack, uma capa de colete balístico, duas balanças de precisão e duas balaclavas pretas. Foram apreendidos também três revólveres Taurus .38 e uma pistola Glock 9mm, além de nove munições de 9mm, 10 munições calibre 38 intactas e uma deflagrada.

Todo o material foi apreendido e os cinco homens foram conduzidos à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) para registro da ocorrência. Os cinco suspeitos têm passagens pela polícia por tráfico e porte ilegal de arma de fogo.