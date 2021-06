Adolescente suspeito de esfaquear homem em assalto é apreendido pela PM

DD Darcianne Diogo

Policiais militares receberam uma denúncia anônima e conseguiram localizar o adolescente suspeito -

Um adolescente de 15 anos foi apreendido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na noite desta segunda-feira (31/5) por suspeita de tentativa similar ao latrocínio. O crime ocorreu em 3 de abril em Águas Claras e, na ocasião, a vítima foi atingida por diversos golpes de faca.

Os policiais chegaram ao adolescente por meio de uma denúncia anônima. O informante disse que o menor estaria no Sol Nascente. Os PMs encontraram o suspeito e, durante a abordagem, o menor confessou a participação no crime. Com ele, foi apreendido, ainda, uma porção de maconha e R$ 1.850.

À época do crime, a vítima foi abordada violentamente, esfaqueada nas costas e teve o celular roubado. O menor foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA II), onde foi reconhecido pela vítima.