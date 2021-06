Covid-19: DF retoma vacinação para professores e amplia pontos; veja locais

DD Darcianne Diogo

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press )

A imunização contra a covid-19 dos profissionais da área da educação do DF será retomada nesta quarta-feira (2/6). A Secretaria de Educação (SEEDF) ampliou os pontos de vacinação para os professores, antes concentrado apenas na Unidade Básica de Saúde nº 1 do Guará (UBS 1).

A pasta anunciou, nesta terça-feira (1º/6), que não haverá mais hora marcada para os convocados comparecerem ao posto no dia do chamado. O horário de vacinação segue das 9h às 17h, no dia e local, conforme lista divulgada pela secretaria. Clique aqui para ver a lista os nomes.

Os novos postos que atenderão os professores são: drive-thru do Parque da Cidade; UBS nº 1 da Asa Sul, que fica no SGAS 612; UBS nº 2 da Asa Norte, que fica na EQN 114 115; e na UBS nº 2 do Cruzeiro Velho, que fica no Setor Escolar Lote 04.

Nesta segunda-feira (31/5), o DF interrompeu o Plano de Vacinação da Educação devido à falta de vacinas. Dessa forma, a pasta informou que os educadores convocados para receber o imunizante nesta quarta-feira (2/6) são aqueles que figuravam na lista da parte da tarde de segunda-feira, o que inclui os vice-diretores de escolas públicas e mais docentes de creches conveniadas com a rede pública de ensino e privadas.



Critérios



A lista de chamada obedece ao critério ascendente de idade do estudante continua valendo: primeiro estão sendo chamados os grupos gestores da rede pública — por estarem em trabalho presencial desde o início da pandemia – e os profissionais de creches. Depois virão a educação infantil, pré-escola, o ensino fundamental anos iniciais, ensino fundamental anos finais, ensino médio e superior.