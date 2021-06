Uma pessoa morre e outra fica gravemente ferida em acidente na DF-150

DD Darcianne Diogo

As duas vias ficaram interditadas durante o atendimento - (crédito: CBM-DF/Divulgação)

Um acidente entre um carro e um caminhão deixou uma pessoa morta e outra em estado grave, na tarde desta terça-feira (1º/6), na DF-150, na região da Fercal. Durante o atendimento prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBM-DF), as duas vias permaneceram interditadas por mais de uma hora.

O acidente aconteceu no quilômetro 11. A motorista do caminhão, uma mulher de 29 anos, dirigia o automóvel sozinha e saiu ilesa e não precisou ser transportada ao hospital. No carro, um Up branco, estavam dois homens, identificados como Erasmo, 40, e Cristiano, que não teve a idade divulgada.

Erasmo estava inconsciente, com os sinais vitais estáveis. Ele chegou a ser transportado ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS) em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Cristiano também estava inconsciente e sofreu traumatismo craniano. O rapaz também foi conduzido ao HRS e, até a mais recente atualização dessa reportagem, estava internado em estado grave.

Imagens cedidas pelo CBM-DF mostram a destruição que o carro ficou após a batida. A dinâmica do acidente não foi informada pela corporação e o local permaneceu aos cuidados da Polícia Militar do DF.