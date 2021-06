CBMDF encontra casal morto em córrego perto de Brazlândia

PM Pedro Marra

O carro foi encontrado por um homem que foi buscar água no córrego - (crédito: CBMDF/Divulgação)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontrou, nesta terça-feira (1º/6), os corpos de um homem e de uma mulher dentro de um carro parcialmente submerso em um córrego, às margens da BR-080. Um homem informou à corporação de um acidente de trânsito na região, localizada a 400 m da entrada de Brazlândia.

Segundo o tenente Walmir, do CBMDF, o veículo foi destombado pela equipe. “O veículo foi encontrado por um senhor que foi buscar água nesse córrego e, então, acionou o Corpo de Bombeiros”, informa. O automóvel envolvido no possível acidente de trânsito é um Golf vermelho. O CBMDF ainda não tem a identificação do homem e da mulher.



