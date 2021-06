Ibaneis autoriza realização da Copa América em Brasília

SS Samara Schwingel

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press.)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), autorizou, nesta terça-feira (1º/6), a realização de jogos da Copa América em Brasília. O chefe do Executivo local confirmou ao Correio a decisão.

O campeonato está previsto para começar em 13 de junho e o Estádio Nacional Mané Garrincha é cotado para ser o palco de abertura dos jogos. Até o momento, o chefe do Palácio Do Buriti não antecipou se os jogos serão abertos para o público. Interlocutores do GDF afirmaram que os jogos vão seguir as medidas necessárias para evitar a disseminação no novo coronavírus.

Após a decisão do governador, a Sociedade de Infectologia do DF (SIDF) se manifestou, por meio de nota, contra a realização dos jogos. “Produzir e organizar um evento de tal natureza no meio da pandemia de covid-19, que avança sem controle para uma nova recrudescência, é uma irresponsabilidade sem tamanho”, diz a nota.

“Esse tipo de evento necessita da mobilização de centenas de pessoas, não apenas dos jogadores de cada uma das delegações e as respectivas equipes técnicas”, completa a manifestação da SIDF.