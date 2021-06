Bolsonaro: "No que depender de mim, haverá Copa América no Brasil"

AF Augusto Fernandes

(crédito: Alan Santos/PR)

O presidente Jair Bolsonaro disse ser a favor da realização da Copa América no Brasil. Nesta terça-feira (1º/6), um dia após o país ser escolhido pela Conmebol como a nova sede do torneio de futebol entre as seleções da América do Sul, o chefe do Executivo frisou que, no que depender do governo federal, o campeonato será disputado no país.

"Copa América. Fui instado ontem pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), conversei com todos os ministros interessados e, da nossa parte, positivo. No que depender de mim, de todos os ministros, inclusive o da Saúde (Marcelo Queiroga), está acertado. Haverá", afirmou Bolsonaro, em conversa com apoiadores nesta manhã.

De acordo com o presidente, se o Brasil tem recebido partidas de outras competições organizadas pela Conmebol, como a Libertadores, a Sul-Americana e as Eliminatórias para a Copa do Mundo, pode muito bem ser o anfitrião da Copa América, desde que adote os mesmos protocolos sanitários dos outros torneios.

"Não está havendo jogos da Libertadores? Não está havendo da Sul-Americana? Também não começa, na sexta-feira (4), a Eliminatória da Copa do Mundo? Ninguém fala nada, não tem problema nenhum. Por que quando se fala em Copa América querem questionar que causa aglomeração, ajuda a espalhar o vírus etc?", questionou o presidente.

Ele ainda comentou que o custo para o país pela disputa da Copa América no Brasil será "quase zero". "Os estádios já estão aí. O Brasil foi sondado pela CBF e eu dei sinal verde, no que depender do governo federal. É como se fosse uma Libertadores. Não estamos tendo jogos da Libertadores agora? O Flamengo jogou, o Palmeiras. Esses times todos que foram classificados estão jogando. Não justifica isso daí", salientou.

Bolsonaro reclamou das críticas de parte da imprensa à realização do torneio no Brasil. "O que está havendo aqui? É um movimento da Globo contrário porque o direito de transmissão é do SBT. É a pressão dessa imprensa chamada Globo aí, nada mais além disso. Alguém aqui é contra (a Copa América)? Então, vou acabar com a Libertadores", ponderou.

O anúncio de que o Brasil foi escolhido pela Conmebol para sediar a Copa América repercutiu mal entre senadores que fazem parte da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19. Os parlamentares querem, inclusive, convocar o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo, para dar explicações.

Viagem ao Equador

O presidente também mencionou a sua viagem ao Equador, na semana passada, para a posse do presidente Guillermo Lasso e os protocolos necessários para ingressar no país, com a realização de testes de detecção da covid-19, para defender a realização da Copa América.

"Toda equipe teve que fazer exame. Eu fiz no dia anterior, o de enfiar palito no nariz, e fomos para o Equador e voltamos sem problema nenhum. Futebol é a mesma coisa? Não tem que inventar nada agora no tocante à sul-americana. Haverá sul-americana (o presidente quis se referir à Copa América) no que depender do governo federal."