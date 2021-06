VÍDEO: policiais apreendem drogas e celulares dentro de presídio no DF

DD Darcianne Diogo

Ação contou com o apoio de cães farejadores - (crédito: PRF/Divulgação)

Policiais rodoviários federais e penais encontraram celulares, drogas e outros itens ilícitos dentro do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) situado no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), durante uma operação desencadeada na manhã desta terça-feira (1º/6) (veja o vídeo abaixo).

A ação policial visa combater a circulação de produtos proibidos na unidade prisional. Os agentes revistaram as diversas áreas onde circulam os internos. A operação contou, ainda, com o apoio de cães farejadores.

Durante as buscas, a equipe encontrou cinco celulares, pequenas quantidades de maconha, fumo e medicamentos de uso proibido no local. Os itens estavam escondidos em colchões onde dormem os presos e em caixas de remédios. O CPP é destinado ao recebimento de sentenciados que cumprem pena em regime semiaberto e que tenham efetivamente implementado os benefícios legais de trabalho externo e de saídas temporárias.

Combate

Na madrugada de domingo (30/5), policiais militares do Tático Operacional Rodoviário (TRO – BPRv) faziam patrulhamento na região próximo à Samambaia, quando abordaram um Fox com quatro ocupantes em atitude suspeita.

Os policiais fizeram uma busca pessoal, mas nada de irregular foi encontrado. Contudo, dentro do carro haviam duas mochilas com diversas embalagens lacradas manualmente. Aos policiais, o grupo confessou que os aparelhos seriam arremessados para dentro do CPP. Todos foram levados à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro). Foram apreendidos 14 celulares, seis chips de celular, 60 carteiras de cigarro, quatro facas, carregadores, baterias, fones de ouvido, isqueiros e produtos alimentícios, além de uma corda “tereza”.