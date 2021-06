Duas regiões do DF ficam sem energia nesta quarta (2/6)

CB Correio Braziliense

Brazlândia e Planaltina vão ficar sem energia nesta quarta-feira (2/6). A interrupção será necessária para garantir a segurança das equipes e dos moradores de alguns endereços dessas regiões durante o serviço de poda de árvores.

Em Brazlândia, o desligamento será das 8h40 às 14h, no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Chácara 3/064.

Em Planaltina, o serviço começa no mesmo horário, mas vai até as 16h30, afetando os conjuntos E, F e do H ao K do Condomínio Sarandy e a Fazenda Larguinha, na Estância Mestre d’Armas.

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, reduzindo o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.

Para qualquer região do DF, em caso de falta de energia, a população pode registrar ocorrência na Agência Virtual. Em caso de urgência, basta ligar para o telefone 116; e, estando fora de Brasília, para 0800 061 0196. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55 (ligação gratuita), desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade.