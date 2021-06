SS Samara Schwingel

A vacinação dos aeroportuários será feita mediante nome em lista - (crédito: MINERVINO JUNIOR / D.A Press )

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal antecipou o início da vacinação contra a covid-19 para os aeroportuários da capital. O atendimento, inicialmente, estava previsto para começar apenas na próxima semana. Porém, segundo nota divulgada pela pasta nesta quarta-feira (2/6), cerca de 1.600 aeroportuários serão vacinados no ponto noturno do Setor Militar Urbano, que funciona das 18h às 22h30.

Ainda de acordo com a secretaria, outros 500 profissionais, que só podem ir ao ponto de vacinação durante o dia, serão imunizados na segunda-feira (7/6), na Unidade Básica de Saúde 2 do Guará.

Nesta primeira etapa, serão cerca de 2.100 doses aplicadas nos funcionários da aviação comercial que trabalham na linha de frente, em contato direto com passageiros. Esses profissionais serão imunizados com as vacinas da AstraZeneca/Oxford e, para receber a dose, será feita a conferência do nome em uma lista. Será necessário apresentar também o crachá que comprove o vínculo empregatício com o Aeroporto e documento de identificação.