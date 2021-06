DF registra 20 novas mortes por covid-19 e total chega a 8.740

DD Darcianne Diogo

Socorristas atendem paciente com covid-19 e tanque de oxigênio em ambulância do Samu em Brasília, coronavírus, pandemia - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Com 20 novas mortes registradas, nesta quinta-feira (3/6), o Distrito Federal chegou ao total de 8.740 mortes causadas pela covid-19 durante a pandemia, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). Dos 20 óbitos, 19 foram pessoas residentes do DF e uma de Goiás.

Nesta quarta-feira (2/6), a SES-DF notificou 28 mortes pela doença. Entre as vítimas, uma criança. É o terceiro óbito da faixa etária entre 2 e 10 anos desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, a capital contabilizou 487 novos casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, chegando ao total de 408.027. Desses, 391.440 estão recuperados da doença.

Do total de casos confirmados, o público com idade de 30 a 49 anos apresenta o maior número de infecções. Com relação às cidades com maiores casos, Ceilândia continua a ocupar o primeiro lugar no ranking, com 45.384 infecções, seguido pelo Plano Piloto (38.944) e Taguatinga (32.540).



Reinfecção

A Secretaria de Saúde confirmou, nesta quarta-feira, que um morador da capital teve o caso de reinfecção pelo novo coronavírus confirmado. O paciente, morador de Águas Claras, é do sexo masculino e tem 33 anos. Segundo a pasta, o Ministério da Saúde foi notificado.

A primeira infecção do homem foi registrada em abril de 2020, pela variante B.1.1.28, inglesa. Em março de 2021, o paciente apresentou nova infecção, desta vez, pela variante P1, de Manaus. Não houve registro de internação.