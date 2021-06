Homem de 38 anos é assassinado a tiros na Ponte Alta do Gama

DD Darcianne Diogo

(crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

Um homem, de 38 anos, foi assassinado, na noite desta quinta-feira (3/6), vítima de disparos de arma de fogo, no Núcleo Rural Monjolo, na Ponte Alta do Gama. Wagner Lúcio Evangelista Cezáreo morreu antes mesmo da chegada do socorro. Um homem foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

O homicídio ocorreu por volta das 18h, na Chácara 44. Wagner apresentava duas perfurações de tiros, uma no tórax e outra no braço. Três militares do Corpo de Bombeiros (CBM-DF) compareceram ao local e encontraram a vítima morta. A perícia da Polícia Civil foi acionada.

Segundo informações preliminares da PMDF, o homicídio teria sido motivado por um triângulo amoroso. O suspeito do crime foi preso em flagrante e conduzido à 20ª Delegacia de Polícia (Gama). A arma supostamente utilizada para cometer o assassinato, uma pistola calibre 9mm, também foi apreendida e levada à unidade policial.