Prepare o filtro solar: Inmet prevê sol e calor nesta sexta (4/6)

AM Ana Maria da Silva

De acordo com o Inmet, a temperatura máxima deve alcançar em torno de 29ºC no DF - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

É hora de preparar o filtro solar, porque o calor continua no Distrito Federal. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta sexta-feira (4/6), o DF amanheceu com sol entre poucas nuvens, clima que deve persistir nos próximos dias. De acordo com o instituto, a capital federal segue sem previsão de chuvas, e com a umidade relativa do ar baixa: pode chegar a 25% em alguns pontos da cidade.

A menor temperatura registrada ao longo desta manhã, de acordo com o Inmet, foi de 11ºC, no Gama, e deve alcançar em torno de 29ºC em alguns pontos do DF. Já a umidade relativa do ar chegou a 90% durante a madrugada, também no Gama, mas tende a cair ao longo do dia. A meteorologista Andrea Ramos reforça o cuidado que deve ser adotado pela população durante o período de baixas umidades.

Segundo Andrea, o padrão de sol e poucas nuvens se mantém. “A massa de ar seco continua atuando na região do DF, e também em todo o centro-oeste. É uma massa que deixa o tempo com poucas nuvens e pouca possibilidade de chuvas”, afirma. Para o fim de semana, a meteorologista ressalta que não será diferente. “As temperaturas devem ficar mais elevadas, variando de 1ºC a 2ºC, a depender do local. Estamos no outono, mas as características do inverno já estão aparecendo”, acrescenta.