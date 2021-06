Padre Moacir Anastácio está internado no Santa Luzia com covid-19

AM Ana Maria da Silva

Moacir Anastácio é pároco da Paróquia São Pedro, em Taguatinga Sul - (crédito: Carlos Moura/CB/D.A. Press)

O padre Moacir Anastácio, 59 anos, fundador da comunidade Renascidos em Pentecostes e pároco da Paróquia São Pedro, em Taguatinga Sul, está internado, com covid-19, no Hospital Santa Luzia. De acordo com informações concedidas ao Correio, os primeiros sintomas da doença surgiram há treze dias e, no último dia 1º, ele deu entrada no hospital para internação.

Segundo a servidora pública Elisângela Martins, 42 anos, sobrinha de Moacir, ao longo dos últimos 13 dias o sacerdote esteve bem. “Ele teve sintomas leves de gripe, nariz entupido e tosse. Não teve febre”, garantiu. O sacerdote é diabético e, por precaução, a família optou em fazer uma tomografia. “Apareceu comprometimento de 25% do pulmão e optamos em mantê-lo internado para iniciar o tratamento com medicação adequada e ter um acompanhamento direto e constante dos médicos”, pontuou Elisângela.

A sobrinha ressaltou que o tio já teve melhora no quadro. “Ele está respondendo bem às medicações. A infecção está diminuindo aos poucos, porque é um tratamento demorado, mas ele está reagindo”, explicou. “Estamos bem otimistas, e acreditamos que logo logo ele estará em casa”, completou a servidora pública.

Em oração

Fiéis, amigos e familiares se reuniram em oração nos últimos dias em prol da melhora do padre Moacir. De acordo com Elisângela, a comunidade Renascidos em Pentecostes e os fiéis da paróquia São Pedro se reúnem às 3h, 15h e 18h para rezar o terço da misericórdia, pedindo pela vida do sacerdote. "Muitos padres vêm intercedendo durante as missas, pedindo pela vida dele. Já sabíamos que meu tio era querido, mas agora temos ainda mais certeza”, afirmou. Nas redes sociais, os fiéis apresentaram, através de comentários, apoio à família. “Isso têm nos dado força”, garantiu Elisângela.