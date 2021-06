Após "saidão", presos disfarçados de garis matam homem a tiros no Paranoá

DD Darcianne Diogo

Dupla fugiu e correu em direção a um pinheiral, depois de roubar um carro e capotar na estrada - (crédito: Redes sociais)

Dois detentos liberados durante um "saidão" nessa quinta-feira (3/6) acabaram presos pela Polícia Militar (PMDF) após assassinarem um homem, nesta sexta (4/6), na Quadra 32 do Paranoá. A dupla usava uniformes de garis durante o crime e, depois, roubou um Renault Duster branco para fugir.

Fontes policiais informaram ao Correio que os dois suspeitos haviam deixado o Centro de Progressão Penitenciária (CPP), no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), após liberação autorizada pela Vara de Execuções Penais (VEP) para internos do regime semiaberto.

Um grupo de militares do 20º Batalhão Policial monitorava a Quadra 32 quando ouviu os disparos. Pouco depois, os PMs viram um Duster deixar a área próxima ao Conjunto D em alta velocidade. O motorista não teria obedecido a ordem de parada e seguiu para a DF-001, onde capotou próximo a um pinheiral. O vídeo abaixo mostra a ação:

Um dos ocupantes do carro trocou tiros com os policiais, segundo a PMDF, mas foi alcançado e detido sem ferimentos. O segundo envolvido que estava no automóvel também foi preso. O caso é investigado pela 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá). Os dois suspeitos serão submetidos a reconhecimento por testemunhas.

De acordo com o delegado-chefe da 6ª DP, Ricardo Viana, os homens invadiram a residência da vítima, identificada como Ronielly, 23 anos, e atiraram contra o jovem, que morreu no local. A suspeita é de que o homicídio tenha sido motivado por guerra entre gangues da região. No muro da casa da vítima, havia uma pichação com tom ameaçador: "Bala nos 6.8.10".