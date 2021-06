Homem é preso depois de tentar matar duas pessoas a tiros, no Varjão

DD Darcianne Diogo

Revólver calibre 38 apreendido com acusado de cometer o crime - (crédito: PMDF/Divulgação)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem acusado de tentar matar duas pessoas, nesta sexta-feira (4/6), na Quadra 7 do Varjão. Uma das vítimas acabou atingida por dois disparos no peito; a outra levou um tiro de raspão na cabeça.

O crime ocorreu por volta das 10h30. Moradores da quadra foram ao posto policial da região para informar sobre sons de tiros a poucos metros dali. Os policiais estiveram no endereço indicado, e testemunhas relataram que uma das vítimas, após ser baleada no peito, entrou em um carro preto e foi levada ao hospital. A outra, mesmo ferida com um tiro de raspão, conseguiu caminhar até em casa.

O sargento Herbert Moura, do 24º Batalhão da PM, atendeu a ocorrência e disse que moradores detalharam as características do suspeito da tentativa de homicídio, indicando onde ele morava. "Fomos à Quadra 6 para procurá-lo e, ao chegarmos, informaram a casa", comentou o militar.

Os policiais encontraram o suspeito escondido atrás da cama de um dos quartos. Ele se entregou e confessou o crime. "O autor afirmou que atirou, porque, segundo ele, as vítimas haviam ameaçado a mãe e a filha dele", detalhou o sargento. O acusado foi levado à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), onde houve registro de ocorrência e apreensão da arma usada no crime, um revólver calibre 38.