DF tem 22 leitos de UTI da covid-19 vagos na rede pública

PM Pedro Marra

(crédito: Breno Esaki/Agencia Saude)

O Distrito Federal está com 22 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) de covid-19 vagos na rede pública. Segundo o portal InfoSaúde, são seis do tipo neonatal, oito pediátricos e oito para pacientes adultos com a doença. Com isso, a taxa de ocupação está em mais de 89%. Somente de leito adulto está em quase 96%. A última atualização foi feita às 8h26, deste sábado (5/6), pela Secretaria de Saúde (SES-DF).

Do total de 453 leitos, 240 estão bloqueados e 191 encontram-se ocupados por pessoas diagnosticadas com a covid-19. Desses, 156 são do DF, 15 pacientes de Goiás e um é de Minas Gerais. Outros 19 não tiveram o estado onde moram informado.

Na rede particular, há 35 leitos de UTI adulto disponíveis e apenas um pediátrico. De todos os 306 leitos do tipo, 214 estão ocupados por pessoas enfermas e 56 bloqueados em hospitais privados do DF. Os números foram oficializados pela SES-DF às 7h55 deste sábado.



Lista de espera

Ainda de acordo com o site InfoSaúde, o DF tem 12 pacientes com suspeita ou confirmação de covid-19 na lista de espera por um leito de UTI. Até as 9h46 deste sábado, 19 foram direacionados para um leito de unidade de tratamento intermediário, e quatro estão na lista de transferência entre UTIs.